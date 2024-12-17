Туск: На польско-украинской границе появится новый КПП

Очередной пограничный переход на польско-украинской границе начнет свою работу в ближайшие дни.

Очередной пограничный переход на польско-украинской границе начнет свою работу в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

"Через несколько дней мы откроем новый пограничный переход", - сказал премьер после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 20 декабря откроется КПП "Нижанковичи - Мальховице". В первое время он будет работать для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после окончания строительства соответствующей инфраструктуры.