Туск: Евросоюз допускает продление санкций против России

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ЕС может рассмотреть разные варианты воздействия на российские власти из-за действий России в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Очень сложно, даже невозможно говорить об этом, не упоминая о нападениях на гражданских лиц и больницы в Алеппо. Сегодня не будет приниматься решений, но я хочу подчеркнуть, что ЕС должен сохранить все варианты, в том числе санкции, если преступления продолжатся", - заявил Туск перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что не поддерживает ослабление режима санкций в отношении России.

В черновом варианте резолюции саммита Евросоюз готов рассмотреть разные варианты продления санкций, в том числе дополнительные ограничительные меры в отношении лиц и компаний, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада.