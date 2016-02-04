Туск: ЕС выделит 3 млрд. евро на борьбу с последствиями конфликта в Сирии в 2016 году

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз в 2016 году выделит более 3 млрд. евро помощи Сирии и ее соседям для борьбы с последствиями конфликта в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил глава Евросовета Дональд Туск на конференции стран-доноров Сирии в Лондоне.

"Евросоюз уже потратил 5 млрд. евро на борьбу с этим кризисом. И мы сейчас готовы предложить больше помощи. Я рад объявить, что Евросоюз и страны-члены выделят больше 3 млрд. евро на потребности Сирии, Иордании, Ливану и Турции", - сказал он.