Туск: ЕС считает неприемлемым нарушение самолетом РФ воздушного пространства Турции

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "ЕС считает неприемлемым нарушение российским самолетом воздушного пространства Турции".

Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Президент Эрдоган проинформировал нас о нарушении воздушного пространства Турции российским самолетом, что является совершенно неприемлемым", - сказал Туск.

Он также отметил, что решение конфликта в Сирии не может заключаться в "объединении России с Асадом" и "бомбардировке оппозиции". "Решение конфликта в Сирии не может заключаться в объединении России с Асадом и бомбардировках законной оппозиции", - считает Туск.

Председатель также отметил, что ЕС готов обсуждать с Турцией все вопросы, включая создание "буферных зон" для беженцев на территории Сирии.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что для решения проблемы беженцев нужно создать бесполетную зону. "Решение проблемы беженцев требует создания безопасных буферных зон и бесполетной зоны в прилегающих к границам Турции районах Сирии, где они смогут находиться в безопасности", - сказал президент.