Туск: ЕС не сможет стать супергосударством

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Создание в Европе "супергосударства" вряд ли возможно, заявил председатель Евросовета Дональд Туск, отметив, что при этом считает чрезвычайно важным поддерживать единство в рамках Евросоюза, сообщает Report/.

"Я действительно считаю важным единство в ЕС, но при этом я не федералист. Я не верю в одну европейскую нацию или создание некоего европейского супергосударства. Я стараюсь оставаться реалистом и прагматиком в политике, при этом считаю важным достигать возможного", - сказал он, выступая в Университетском колледже Дублина.

Заявление было сделано на фоне выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года, передает РИА Новости.