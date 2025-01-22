Туск: ЕС должен вооружиться, чтобы "выжить" в неопределенном мире

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду заявил, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы "выжить" в условиях растущей неопределенности в мире.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду заявил, что Европейский союз должен вооружиться, чтобы "выжить" в условиях растущей неопределенности в мире.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, политик призвал государства-члены блока увеличить расходы на оборону.

"Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена", - сказал Туск на сессии Европейского парламента в Страсбурге, Франция.

Польша председательствует в ЕС в течение шести месяцев до июня, и главным приоритетом страны является укрепление безопасности 27-национального блока, отметил он.

"В условиях растущих глобальных угроз и нестабильности ЕС должен принять решительные меры по укреплению своей обороноспособности и безопасности. Только объединив усилия и ресурсы, Европа сможет эффективно противостоять современным вызовам", - подчеркнул Дональд Туск.