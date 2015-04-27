Туск: ЕС беспокоит информация о поступлении оружия на восток Украины

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ ЕС обеспокоен информацией о том, что оружие продолжает поступать на восток Украины, заявил по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве глава Евросовета Дональд Туск, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень обеспокоены информацией, которую мы получаем, о том, что оружие до сих поступает на восток Украины", - отметил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой ведут службы Еврокомиссии.

Напомним, переговоры "нормандской четверки", состоявшиеся 12 февраля, прошли на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе, спровоцированного украинскими силовиками, которые, нарастив силы, стали штурмовать позиции ополченцев. По итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии был принят комплекс мер, предполагающий, в частности, прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности.