Туристический сектор ЕС терпит убытки из-за коронавируса

Туристическая отрасль в странах Евросоюза терпит убытки из-за распространения в мире коронавируса, особенно в Китае, откуда приезжало большинство путешественников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон,

По его словам, только в январе потери составили 1 млрд. евро.

"С января европейский туристический сектор недосчитался 2 млн. путешественников, это означает потери 1 млрд. евро в месяц. Я хочу напомнить, что китайские туристы в больших количествах приезжали в Европу, однако вот уже два месяца этого не происходит", - подчеркнул еврокомиссар.

Т.Бретон указал, что власти Италии выделили более 3 млрд. евро на поддержку северных регионов страны, наиболее пострадавших от эпидемии и последовавших за ней ограничительных мер, в частности малых и средних предприятий. По его словам, из-за распространения коронавируса экономика Италии и ФРГ может войти в рецессию, однако он не привел конкретные цифры, заявив, что пока говорить об этом еще рано.

"Точкой отсчета станет конец марта, когда компании начинают подводить итоги первого квартала года", - пояснил еврокомиссар.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в более чем 50 странах.