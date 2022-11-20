Туркофоб Менендес и его жена-армянка – фигуранты федерального расследования

Журналисты газеты The Wall Street Journal Коринн Рейми и Джеймс Фанелли пишут, что жена американского сенатора Боба Менендеса Надин Арсланян привлекает пристальное внимание правоохранителей в рамках федерального расследования.

Журналисты газеты The Wall Street Journal Коринн Рейми и Джеймс Фанелли пишут, что жена американского сенатора Боба Менендеса Надин Арсланян привлекает пристальное внимание правоохранителей в рамках федерального расследования.

Как передает Report , следователи выясняют, получала ли Арсланян подарки или услуги от лиц, которые добивались благосклонности старшего сенатора Нью-Джерси.

Напомним, что армянофил и туркофоб Боб Менендес является сенатором с 2006 года и в данный момент занимает кресло председателя Комитета Сената по международным отношениям.

Как пишет The Wall Street Journal, прокуратура Южного округа Нью-Йорка вызвала в суд партнеров жены Менендеса Надин Арсланян, на которой он женился в 2020 году. По словам партнеров, в повестках запрашивалась информация как об Арсланян, так и о Менендесе.

Издание отмечает, что расследование проводится отдельно от дела о коррупции в государственных органах, возбужденного прокурорами против Менендеса в 2015 году, которое привело к судебному разбирательству.

В конце 2019 года федеральные следователи выдали ордера на обыск в доме и офисе Ваэля Ханы, основателя компании IS EG Halal, расположенной в Эджуотере, штат Нью-Джерси, которая была признана единственным предприятием, которому было разрешено сертифицировать мясо халал, экспортируемое в Египет. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Хан является партнером Арсланян.

Прокуроры расследовали возможное нераскрытое иностранное лоббирование в США и другие потенциальные нарушения федерального законодательства, согласно судебным документам, поданным в 2020 году Лоуренсом Лустбергом, адвокатом Ханы, который добивался возвращения имущества, конфискованного правительством.

Прокуроры также вызвали в суд адвоката из Нью-Джерси Андраника Асланяна, давнего друга Арсланян, который представлял интересы Ханы. Асланян сообщил, что когда прокуроры интересовались о его связях с женой сенатора, то он ответил, что знаком с ней 25 лет и что они оба армяне. При этом адвокат подчеркнул, что понятия не имеет, чего хотят от него прокуроры.

Менендес и Арсланян живут в Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси. О жене проармянского сенатора известно, что она училась в Нью-Йоркском университете и изучала международную политику. Арсланян является президентом Strategic International Business Consultants LLC, холдинговой компании, которая была зарегистрирована в Нью-Джерси в 2019 г. Она также работала в Fusion Diagnostics Laboratories, компании по медицинскому тестированию в Нью-Джерси. По словам исполнительного директора компании Моатаза Абдаллы, Арсланян некоторое время работала в отделе продаж и маркетинга.

В 2015 году по делу о коррупции в государственных органах против Менендеса федеральные прокуроры утверждали, что он принял около 1 миллиона долларов в виде подарков — включая полеты на частном самолете и отпуск — от офтальмолога из Флориды Саломона Мелгена в обмен на помощь.

Отметим, что сенатор Менендес на протяжении многих лет считается одним из главных лоббистов армянской диаспоры Америки. Естественно, как видно из дела с офтальмологом из Флориды Саломоном Мелгеном, не за бесплатно. С 1995 года Менендес является одним из самых активных функционеров так называемой Группы по армянским делам Конгресса США.

Напомним, Менендес блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Мэтью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.

Кроме того, он блокировал военную помощь США Азербайджану и продажу Турции истребителей F-16 и комплектующих.