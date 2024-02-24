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Туркменистан заявил, что взаимодействует с КНР по восстановлению стабильности в Афганистане

Туркменистан заявил, что взаимодействует с КНР по восстановлению стабильности в Афганистане Туркменистан и Китай активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 17:48
Туркменистан заявил, что взаимодействует с КНР по восстановлению стабильности в Афганистане

Туркменистан и Китай активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Сообщается, что в ведомстве прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова со специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

"Дипломаты отметили, что Туркменистан и Китай объединяет схожесть позиций и взглядов по многим актуальным вопросам глобальной и региональной политики. Также констатировалось, что страны активно взаимодействуют по вопросам восстановления экономики и политической стабильности в Афганистане и на постоянной основе ведут системный диалог. Наряду с этим Туркменистан и Китай эффективно сотрудничают в рамках формата министров иностранных дел стран - соседей Афганистана. В этой связи стороны детально обсудили повестку предстоящей пятой встречи данного формата", - говорится в сообщении.

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