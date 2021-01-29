О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туркменистан зарегистрировал вакцину "Эпиваккорона"

Туркменистан зарегистрировал вакцину "Эпиваккорона" Ранее Минздрав Туркменистана зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Другие страны
29 января 2021 г. 19:30
Туркменистан зарегистрировал вакцину Эпиваккорона

Российская вакцина против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, прошла процедуру регистрации в Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу туркменский новостной портал Orient.

Как отмечает портал, соответствующее свидетельство было выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Ранее Минздрав Туркменистана зарегистрировал российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник V".

Туркменистан остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на массовые мероприятия, не вводилось. Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая работала там с 6 июля в течение 10 дней, дала рекомендации по "повышению уровня готовности и мерам реагирования в случае выявления в республике" коронавирусной инфекции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

На Омарском перевале военный автомобиль потерпел аварию, погибли двое военнослужащих
На Омарском перевале военный автомобиль потерпел аварию, погибли двое военнослужащих
29 января 2021 г. 17:35
Готовятся топографические карты Шуши и Гадрута
Готовятся топографические карты Шуши и Гадрута
29 января 2021 г. 16:02
Начальник управления МВД отправлен на пенсию
Начальник управления МВД отправлен на пенсию
29 января 2021 г. 15:28
Иностранцев с 1 февраля пустят в Грузию по новым правилам
Иностранцев с 1 февраля пустят в Грузию по новым правилам
29 января 2021 г. 13:42
Обнародована дата приемных экзаменов в вузы Азербайджана
Обнародована дата приемных экзаменов в вузы Азербайджана
29 января 2021 г. 11:42
Ректор БСУ подтвердила: Завотделом присвоила 140 тыс. манатов студентов
Ректор БСУ подтвердила: Завотделом присвоила 140 тыс. манатов студентов
29 января 2021 г. 11:25
С территории оползня в Бадамдаре
ФотоС территории оползня в Бадамдаре
29 января 2021 г. 11:18
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07
Министерство: На деоккупированных землях обнаружено 87 новых памятников культуры
Министерство: На деоккупированных землях обнаружено 87 новых памятников культуры
28 января 2021 г. 13:35
Президент Азербайджана ознакомился с условиями в школах в Сабунчу и Сураханы
ФотоПрезидент Азербайджана ознакомился с условиями в школах в Сабунчу и Сураханы
28 января 2021 г. 13:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi