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Туркменистан выступил за использование нейтралитета в решении конфликтов

Туркменистан выступил за использование нейтралитета в решении конфликтов Нормы и практические методы нейтралитета следует использовать шире в мировом сообществе, что поможет урегулированию конфликтных ситуаций.
Другие страны
2 марта 2024 г. 12:15
Туркменистан выступил за использование нейтралитета в решении конфликтов

Нормы и практические методы нейтралитета следует использовать шире в мировом сообществе, что поможет урегулированию конфликтных ситуаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на дипломатическом форуме в Анталье.

"Нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенными, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе. Уверены, что так и будет. Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы и неучастие в конфликтах. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов. В данном вопросе нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, можно решить мирными методами и переговорами", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkmenistan advocates use of neutrality in resolving conflicts

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