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Turkish Airlines расследует причины инцидента с самолетом компании в Перми

Turkish Airlines расследует причины инцидента с самолетом компании в Перми Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начал расследовать причины, по которым лайнер его дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми.
Другие страны
22 сентября 2023 г. 14:43
Turkish Airlines расследует причины инцидента с самолетом компании в Перми

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines начал расследовать причины, по которым лайнер его дочерней компании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Turkish Airlines.

"Наш борт под номером TC-JGV, выполнявший рейс TK 3694 Анталья - Пермь, после приземления покинул пределы взлетно-посадочной полосы и выкатился за пределы рулежной дорожки. После приземления никаких проблем со здоровьем у наших пассажиров и экипажа не было. Пассажиры были эвакуированы из самолета. Наши технические специалисты начали расследование инцидента", - сообщила пресс-служба Turkish Airlines.

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