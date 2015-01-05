Авиакомпания Turkish Airlines приостановила полеты в Ливию

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Авиакомпания Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии") полностью приостановила авиарейсы в Ливию.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Hürriyet", в качестве причины приводится воздушное нападение на причаливший в ливийском порту "Darna" греческий нефтяной танкер "Araevo". После инцидента компания Turkish Airlines отказалась также от осуществления полетов в город Мисрата.

В прошлом месяце единственная совершающая полеты в Ливию данная авиакомпания также была вынуждена приостановить рейсы в города Триполи, Бенгази и Себха.

По словам руководителя пресс-службы Военно-воздушных сил Ливии, полковника Ахмеда Месмари, приближаясь к порту, в танкере выключили свет и не подчинились приказу остановиться для проверки. А.Месмари отметил, что танкер был сбит из-за подозрения в перевозке неизвестного груза.

Напомним, что экипаж принадлежащего ливийской компании "National Oil" танкера "Araevo" состоял из 21 филиппинца, 3 гречан и 2 румынцев.