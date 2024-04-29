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Turkish Airlines намерена приобрести у Airbus и Boeing 235 самолетов

Turkish Airlines намерена приобрести у Airbus и Boeing 235 самолетов Авиакомпания Turkish Airlines ведет переговоры с авиапроизводителями Airbus и Boeing о приобретении у них 235 самолетов в рамках стратегии развития.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 19:31
Turkish Airlines намерена приобрести у Airbus и Boeing 235 самолетов

Авиакомпания Turkish Airlines ведет переговоры с авиапроизводителями Airbus и Boeing о приобретении у них 235 самолетов в рамках стратегии развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель совета директоров национального перевозчика Турции Ахмет Болат.

"Мы ведем переговоры с Airbus и Boeing по 235 самолетам", - сказал он встрече в Стамбуле с участием представителей компаний Airbus и Rolls-Royce.

Десятилетний план развития Turkish Airlines предусматривает увеличение авиапарка компании почти на 600 самолетов. В декабре 2023 года Turkish Airlines объявила о договоренности с Airbus по приобретению у европейского производителя 355 самолетов (A312 Neo, A350-900, A350-1000, A350F) на сумму в размере 70 млрд долларов.

Авиапарк Turkish Airlines сейчас насчитывает 440 самолетов, в основном нового поколения (Airbus и Boeing). Компания является одним из ведущих в мире авиаперевозчиков.

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Версия на азербайджанском языке “Türk Hava Yolları” “Airbus” və “Boeing”dən 235 təyyarə alacaq

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