​Турки вышли на Майдан в Киеве для поддержки татар в Крыму

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Киеве на Майдане проходит митинг турков в знак солидарности с Украиной с крымскими татарами, заблокировавшими контрабанду и торговлю на границе с Крымом.

Как передает Report, об этом сообщает "Podrobnosti".

"Виднеются флаги Турции, Азербайджана, Украины и национальный флаг крымских татар. Аналогичная акция проходит в Турции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, крымские татары перекрыли въезд в Крым. Тем временем, "Правый сектор" строит баррикады на въезде в Крым.