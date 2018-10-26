Туристы разбились, упав со смотровой площадки национального парка в США

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ЧП произошло в Йосемитском национальном парке (американский штат Калифорния). Как передает Report, в результате несчастного случая двое туристов упали со смотровой площадки.
По сообщению ТАСС, мужчина и женщина погибли, предположительно упав с Тафт-пойнт. Их тела нашли сотрудники парка в четверг утром. Личности погибших пока неизвестны. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются
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