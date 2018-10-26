Туристы разбились, упав со смотровой площадки национального парка в США

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ ЧП произошло в Йосемитском национальном парке (американский штат Калифорния). Как передает Report, в результате несчастного случая двое туристов упали со смотровой площадки.

По сообщению ТАСС, мужчина и женщина погибли, предположительно упав с Тафт-пойнт. Их тела нашли сотрудники парка в четверг утром. Личности погибших пока неизвестны. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются