Туристический автобус с детьми загорелся в Греции - ВИДЕО

В Греции огонь охватил туристический автобус с детьми.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание kozanilife.gr.

Инцидент произошел в среду вечером в тоннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа недалеко от города Козани на севере страны. Автобус ехал из курортной зоны Халкидики в Козани и по непонятной пока причине загорелся.

Водитель смог выехать на загоревшемся транспорте из туннеля и остановиться на краю обочины, после чего эвакуировал из автобуса всех пассажиров.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания автобуса выясняются.