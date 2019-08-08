 Наверх

Туристический автобус с детьми загорелся в Греции - ВИДЕО

​Туристический автобус с детьми загорелся в Греции

В Греции огонь охватил туристический автобус с детьми.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание kozanilife.gr.

Инцидент произошел в среду вечером в тоннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа недалеко от города Козани на севере страны. Автобус ехал из курортной зоны Халкидики в Козани и по непонятной пока причине загорелся.

Водитель смог выехать на загоревшемся транспорте из туннеля и остановиться на краю обочины, после чего эвакуировал из автобуса всех пассажиров.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания автобуса выясняются.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!