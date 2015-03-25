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    Туристический автобус упал в овраг - трое погибших

    Все погибшие являются гражданами КНР

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Туристический автобус упал в овраг на острове Пхукет в южной части Таиланда, в результате чего три человека погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел в среду, когда автобус врезался в аварийный барьер на шоссе, после чего упал в овраг недалеко от пляжа Карон в юго-западной части острова.

    "Две женщины и один мужчина погибли, еще 17 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии", - сообщил агентству Франс Пресс губернатор провинции Пхукет Нисит Джансомвонг (Nisit Jansomwong).

    Как сообщается, все погибшие являются гражданами КНР. Сотрудники полиции начали расследование причин произошедшего.

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