Туристический автобус упал в овраг - трое погибших

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Туристический автобус упал в овраг на острове Пхукет в южной части Таиланда, в результате чего три человека погибли, еще 17 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в среду, когда автобус врезался в аварийный барьер на шоссе, после чего упал в овраг недалеко от пляжа Карон в юго-западной части острова.

"Две женщины и один мужчина погибли, еще 17 человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии", - сообщил агентству Франс Пресс губернатор провинции Пхукет Нисит Джансомвонг (Nisit Jansomwong).

Как сообщается, все погибшие являются гражданами КНР. Сотрудники полиции начали расследование причин произошедшего.