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    Туристический автобус рухнул в обрыв в Тунисе, 50 человек получили травмы

    Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек пострадали в воскресенье, 3 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в провинции Беджа на северо-западе Туниса.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Тунис Африк Пресс со ссылкой на местные власти.

    Уточняется, что погибших в результате ДТП нет, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

    Местные СМИ сообщают, что транспортное средство с 56 пассажирами, направлялось из района Амдум в Айн Драхм. По неизвестным причинам автобус вылетел с дороги и упал в обрыв с высоты более 50 метров. По неподтвержденным данным, десять человек находятся в тяжелом состоянии.

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