Из сгоревшего туристического автобуса в Баварии извлечены тела 18 погибших - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Спасательные службы извлекли тела 18 погибших из сгоревшего после ДТП в Баварии автобуса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Германии Александр Дорнбриндт.

По его словам, следователи и медики продолжают работу по уточнению числа жертв. Всего, по данным полиции, из 48 пассажиров удалось спастись 30.

*** 12:11

В Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. По предварительным данным, пострадал как минимум 31 человек, несколько находятся в тяжелом состоянии, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Судьба еще 17 человек, находившихся в автобусе, пока неизвестна. "Вполне возможно, что некоторые не выбрались из автобуса, пока неясно, где находятся 17 человек", - заявил представитель полиции.

Всего в автобусе, который, по предварительной информации, направлялся в Нюрнберг, находились 48 человек.

Полиция закрыла шоссе А9, где произошла авария. На месте работают медики и пожарные. В операции участвуют несколько спасательных вертолетов.