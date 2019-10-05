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Туристы отравились химикатами в испанской Каталонии

​Туристы отравились химикатами в испанской Каталонии
© Pixabay / Litoral Costa Dorada

На испанском курорте Камбрильс в Каталонии 14 туристов отравились химикатами, шестерых из них госпитализировали. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Express.

Как отмечается, инцидент произошел по вине водителя грузовика, который по ошибке наполнил резервуар для хранения возле спортивного зала и спа-салона отеля смесью отбеливателя и соляной кислоты.

Впоследствии отдыхающие отравились от ядовитого испарения, которое произошло в результате химической реакции.

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