Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал

Туристы массово отменяют экскурсии в Тадж-Махал, так как переживают за свою безопасность в связи с беспорядками, которые вспыхнули после принятия поправок к закону о гражданстве.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По официальным оценкам, за последние две недели около 200 тысяч человек отменили или отложили поездку в Тадж-Махал - одну из самых популярных достопримечательностей в мире.Памятник архитектуры XVII века ежегодно привлекает более 6,5 миллионов туристов и приносит в казну Индии почти 14 миллионов долларов.