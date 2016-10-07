Туристам в Индии предлагают пожить в тюрьме

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Туристам в городе Сангаредди на юге Индии предлагают за деньги пожить в здании бывшей тюрьмы.

Как сообщает Report со ссылкой на eTurboNews, такой вид отдыха местные жители уже окрестили Телангана-туризмом (по названию штата, где находится тюрьма).

Заплатив 7,5 доллара, турист может переночевать в одной из камер здания, возраст которого превышает 200 лет. Путешественнику также предлагают тюремную робу. Взять с собой можно только самое необходимое — постельные принадлежности, столовые приборы, мыло.

Руководство пенитенциарной системы штата заявляет, что такой сервис не только поможет развитию туризма в регионе, но и покажет отдыхающим, насколько суровой может быть жизнь в тюрьме.

Здание было построено в 1796 году и сначала предназначалось под казармы, но затем его превратили в тюрьму. Исправительное учреждения было закрыто в 2012 году.