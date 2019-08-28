Туристам в Берлине предложили бесплатную экскурсию в обмен на уборку мусора

Компания Sandemans New Berlin, организующая экскурсии по столице Германии, запустила для туристов эко-акцию "бесплатная экскурсия за уборку мусора".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает портал Berlin.de.

"В 30-ю годовщину падения Берлинской стены компания-организатор экскурсий по столице Sandemans New Berlin вместе с администрациями районов Панков и Митте запустила новую акцию для туристов - бесплатная экскурсия в обмен на уборку мусора. Подобные проекты действуют в ряде городов Европы - Эдинбурге, Амстердаме, Барселоне и Париже", - пишет издание.

Как отмечает портал, в акции приняли участие 75 туристов из разных стран. Завершением программы стал пикник.

По словам члена городского совета района Панков Роны Титье, акция продолжит свое существование, в сентябре такие экскурсии запланированы на две даты.