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    Турецкого дипломата вызвали в МИД ФРГ

    В беседе речь шла о традиционно тесных и доверительных отношениях между Германией и Турцией

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Поверенного посольства Турции в Германии вызвали в МИД ФРГ для разговора о "событиях последних дней и реакции на голосование по армянской резолюции в бундестаге".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель ведомства.

    "В беседе речь шла о традиционно тесных и доверительных отношениях между Германией и Турцией и было подчеркнуто, что последние высказывания о немецких депутатах не соответствуют этому и восприняты с непониманием", — сообщил представитель МИД.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не понимает претензий турецкой стороны к бундестагу, депутаты которого избраны немецким народом. 

    По ее мнению, Турции следует начать переговоры напрямую с Арменией.

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