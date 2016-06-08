Турецкого дипломата вызвали в МИД ФРГ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Поверенного посольства Турции в Германии вызвали в МИД ФРГ для разговора о "событиях последних дней и реакции на голосование по армянской резолюции в бундестаге".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель ведомства.

"В беседе речь шла о традиционно тесных и доверительных отношениях между Германией и Турцией и было подчеркнуто, что последние высказывания о немецких депутатах не соответствуют этому и восприняты с непониманием", — сообщил представитель МИД.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не понимает претензий турецкой стороны к бундестагу, депутаты которого избраны немецким народом.

По ее мнению, Турции следует начать переговоры напрямую с Арменией.