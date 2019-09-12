Турецкий суд оправдал пятерых журналистов оппозиционной газеты

Турецкий кассационный суд постановил оправдать пятерых бывших сотрудников оппозиционной газеты "Cumhuriyet" по делу о связях с Фетхуллахом Гюленом.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сама газета в четверг.

В апреле прошлого года суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе его главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую турецкие власти называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) и обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.Кассационный суд постановил отменить ранее вынесенное судебное решение относительно пяти бывших сотрудников газеты Cumhuriyet и заявил о необходимости оправдать их. Ожидается, что они выйдут на свободу в ближайшие часы.Как сообщает газета, это решение касается Мусы Карта, Гюрая Оза, Мустафы Кемаля Гюнгёра, Хакана Кара и Ондера Челика. Все они были приговорены ранее менее чем к пяти лет лишения свободы, и находятся в местах заключения.