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Турецкий кондитер-рекордсмен отправил Путину пирог

Турецкий кондитер-рекордсмен отправил Путину пирог

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил, что отправил российскому лидеру Владимиру Путину традиционный турецкий пирог (бёрек) в связи с началом поставок элементов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я, как и обещал накануне, отправил свой пирог российскому президенту Путину в Кремль. Акция нашего ресторана собрала множество людей, которые приходили смотреть на пирог".

Он рассказал, что все посетители ресторана, узнав, что это ответ на начало поставок ЗРК С-400 в Турцию, "с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию", и этот пирог.

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