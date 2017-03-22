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    Турецкий военнослужащий погиб в результате огня с территории Сирии

    Турецкие вооруженные силы открыли ответный огонь по району, откуда был произведен выстрел

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Генштаб Турции сообщил о гибели военного в результате выстрела снайпера с территории, подконтрольной сирийским курдам, передает Report.

    "22 марта в 08.45 во время несения боевого дежурства в районе города Рейханлы провинции Хатай в результате выстрела снайпера с сирийской территории, подконтрольной силам самообороны сирийских курдов Рабочей партии Курдистана, погиб наш военнослужащий", - говорится в заявлениитурецкого Генштаба.

    Турецкие вооруженные силы открыли ответный огонь по району, откуда был произведен выстрел.

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