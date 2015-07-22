Турецкий суд запретил публикацию фото и видео о теракте в Суруче

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Суд турецкого города Суруч провинции Шанлыурфа запретил публикацию фото- и видеоматериалов с места теракта, унесшего жизни 32 человек, сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

В понедельник в чайном кафе перед культурным центром в Суруче произошел теракт, жертвами которого стали 32 человека и более 100 получили ранения. Бомба взорвалась перед входом в культурный центр, где собрались турецкие курды и члены молодежных организаций, которые готовились отправиться в Сирию для помощи в восстановлении города Кобани, пострадавшего от нападения боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Ответственность за теракт власти возложили на ИГ, которое использовало смертницу.

Согласно постановлению суда, все видео- и фотоматериалы с места теракта должны быть исключены из текстовых и голосовых сообщений о трагедии. Страницы сайтов и социальных сетей, на которых ранее были размещены эти материалы, будут заблокированы.