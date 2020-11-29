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Турецкий спецназ ликвидировал террористов в Сирии

Турецкий спецназ ликвидировал террористов в Сирии Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали четырех террористов YPG - сирийское крыло РКК, обстреливавших зону проведения операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии.
Другие страны
29 ноября 2020 г. 05:47
Турецкий спецназ ликвидировал террористов в Сирии

Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали четырех террористов YPG - сирийское крыло РКК, обстреливавших зону проведения операции "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"ВС Турции являются гарантом мира и спокойствия в регионе. Операции в регионе будут продолжены", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

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