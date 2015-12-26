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    Самолет Turkish Airlines, экстренно севший в Иркутске, вылетел в Улан-Батор - ОБНОВЛЕНО

    Турецкий Boeing 737-900 выполнял рейс из Бишкека в Улан-Батор

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Самолет Turkish Airlines, совершивший в субботу посадку в Иркутске, вылетел в Улан-Батор.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса THY342 состоялся в 19:50 по местному времени. Ранее источник в аэропорту Иркутска сообщал, что самолет совершил экстренную посадку. 

    "Предположительно, речь идет о технической неисправности", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе аэропорта отказались прокомментировать ТАСС ситуацию с самолетом.

    ***13:43

    Самолет турецкой авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

    По данным электронного табло аэропорта, турецкий Boeing 737-900 выполнял рейс из Бишкека в Улан-Батор.

    В пресс-службе аэропорта отказались от комментариев.

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