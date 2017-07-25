Турецкий самолёт экстренно приземлился в Алжире из-за сообщения о бомбе

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Касабланку, совершил экстренную посадку в аэропорту Алжира из-за сообщения о бомбе.

Как передает Report, об этом сообщает Algerie Presse Service.

Отмечается, что сразу же после приземления всех пассажиров эвакуировали.

Проверившие самолёт сотрудники полиции заявили, что на борту не было обнаружено каких-либо взрывных устройств.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.