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    Турецкий самолёт экстренно приземлился в Алжире из-за сообщения о бомбе

    Сразу же после приземления всех пассажиров эвакуировали

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Самолёт авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Касабланку, совершил экстренную посадку в аэропорту Алжира из-за сообщения о бомбе.

    Как передает Report, об этом сообщает Algerie Presse Service.

    Отмечается, что сразу же после приземления всех пассажиров эвакуировали.

    Проверившие самолёт сотрудники полиции заявили, что на борту не было обнаружено каких-либо взрывных устройств.

    О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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