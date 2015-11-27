Турецкий генштаб планирует избегать инцидентов между ВС РФ и Турции

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Турецкий генштаб предпринимает меры для предотвращения нежелательных инцидентов между вооруженными силами Турции и РФ, говорится в заявлении генштаба, распространенном по итогам заседания Высшего военного совета, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Дипломатические и военные каналы связи с Россией открыты. Генштаб Турции предпринимает меры для предотвращения нежелательных инцидентов между вооруженными силами двух стран", — говорится в заявлении.

Чрезвычайное заседание Высшего военного совета генштаба прошло в четверг под руководством премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу. На заседании был выслушан доклад об "Основной программе и цели, состоянии боевой готовности, борьбе с терроризмом, готовности по обеспечении безопасности в акваториях Черного и Средиземного морей и охране границ". Обсуждались развитие событий на турецко-сирийской границе, состояние дипломатических и военных отношений с Россией, меры для предотвращения нежелательных инцидентов между вооруженными силами двух стран.