Турецкий донер может получить особый статус в ЕС до конца года

Турецкий донер-кебаб может получить статус "гарантированное традиционное блюдо" в Евросоюзе уже до конца текущего года.

Турецкий донер-кебаб может получить статус "гарантированное традиционное блюдо" в Евросоюзе уже до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава Международной федерации донера (UDOFED) Мухаммет Незиф Эмек.

По его словам, в 2022 году UDOFED подал соответствующую заявку в ЕС.

Эмек подчеркнул, что донер является традиционным блюдом кухни Анатолийского региона Турции и страна намерена защитить аутентичность рецепта.

"Процесс рассмотрения заявки продвигается успешно, несмотря на возражения со стороны 7 европейских стран, включая Германию. Мы активно взаимодействуем с представителями этих стран и устраняем их опасения. С Германией уже достигнуто согласие. Если все пойдет по плану, то уже в 2025 году донер может быть официально сертифицирован Евросоюзом", - пояснил Эмек.

Глава федерации также заявил, что в случае отрицательного результата Турция предпримет правовые и дипломатические шаги.

"Мы сформировали комиссию из ученых, представителей крупных брендов в секторе и международных патентных консалтинговых фирм. Государственные чиновники также внимательно следят за процессом", - сказал он.

Донер распространен в Европе благодаря мигрантам из Турции. В Европе, в частности в Германии, блюдо усовершенствовали и теперь оно подается в пите, с капустой или салатом и политое соусами. Турция же требует, чтобы блюдо готовилось строго по оригинальному рецепту.

В случае, если Анкара добьется своего, такой донер в Европе придется продавать с другим названием. Его продажи приносят 3,5 млрд евро в год, из них 2,3 млрд евро в Германии.