Турецкий БПЛА Bayraktar TB3 совершил первый полет

Первый полет нового турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB3, оснащенного вооружением, прошел успешно.

Первый полет нового турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB3, оснащенного вооружением, прошел успешно.

Об этом Report сообщили в пресс-службе компании Baykar.

Первый полет БПЛА приурочен к 100-летию создания Турецкой Республики.

Согласно информации, первое летное испытание Bayraktar TB3, проведенное под руководством технического директора компании Baykar Сельджука Байрактара, началось в Летно-учебном испытательном центре Akıncı в районе Чорлу провинции Текирдаг.