Турецкий БПЛА Bayraktar TB3 совершил первый полет

Первый полет нового турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB3, оснащенного вооружением, прошел успешно.
Об этом Report сообщили в пресс-службе компании Baykar.
Первый полет БПЛА приурочен к 100-летию создания Турецкой Республики.
Согласно информации, первое летное испытание Bayraktar TB3, проведенное под руководством технического директора компании Baykar Сельджука Байрактара, началось в Летно-учебном испытательном центре Akıncı в районе Чорлу провинции Текирдаг.
Bir hayalimizi daha gökyüzü ile buluşturduk çok şükür.#BayraktarTB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi... ️️