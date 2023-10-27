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Турецкий БПЛА Bayraktar TB3 совершил первый полет

Турецкий БПЛА Bayraktar TB3 совершил первый полет Первый полет нового турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB3, оснащенного вооружением, прошел успешно.
Другие страны
27 октября 2023 г. 17:44
Турецкий БПЛА Bayraktar TB3 совершил первый полет

Первый полет нового турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB3, оснащенного вооружением, прошел успешно.

Об этом Report сообщили в пресс-службе компании Baykar.

Первый полет БПЛА приурочен к 100-летию создания Турецкой Республики.

Согласно информации, первое летное испытание Bayraktar TB3, проведенное под руководством технического директора компании Baykar Сельджука Байрактара, началось в Летно-учебном испытательном центре Akıncı в районе Чорлу провинции Текирдаг.

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Версия на английском языке ФотоSea-based drone completes maiden flight to mark Türkiye’s centenary
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin "Bayraktar TB3" PUA-sı ilk uçuşunu keçirib

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