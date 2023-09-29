О нас

Турецкий астронавт: Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе

Турецкий астронавт: Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе ”Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе".
Другие страны
29 сентября 2023 г. 14:21
Турецкий астронавт: Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе

”Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил турецкий астронавт Тува Джихангир Атасевер, который впервые полетит в космос.

Он рассказал, что его мать азербайджанка: “Я хочу полететь в космос с двумя флагами и несколькими фотографиями, провести различные эксперименты и вернуться. Моя сумка наготове. Я готов к полету в любой момент”.

Ожидается, что полет состоится в первом квартале следующего года. Вместе с Т.Дж.Атасевером в космос полетит и Альпер Гезеравзы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish astronaut: 'We want to take the Azerbaijani flag to space'
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli astronavt: “Azərbaycan bayrağını kosmosa aparmaq istəyirik”

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi