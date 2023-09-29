Турецкий астронавт: Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе

”Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе".

”Мы хотим, чтобы азербайджанский флаг побывал в космосе".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил турецкий астронавт Тува Джихангир Атасевер, который впервые полетит в космос.

Он рассказал, что его мать азербайджанка: “Я хочу полететь в космос с двумя флагами и несколькими фотографиями, провести различные эксперименты и вернуться. Моя сумка наготове. Я готов к полету в любой момент”.

Ожидается, что полет состоится в первом квартале следующего года. Вместе с Т.Дж.Атасевером в космос полетит и Альпер Гезеравзы.