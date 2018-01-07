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    Турецкие ВС уничтожили шесть террористов

    Продолжаются мероприятия по уничтожению целей, относящихся к террористам© Courtesy İmage

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Турции в результате операции на севере Ирака в регионе Кани Раш уничтожили шесть террористов.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, террористы готовили нападение на заставы правоохранительных органов в приграничной с Турцией зоне.

    Как сообщают из Генерального штаба ВС Турции, продолжаются мероприятия по уничтожению целей, относящихся к террористам.

    После ликвидации шести террористов самолеты ВВС Турции вернулись на свою базу.

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