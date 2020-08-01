О нас
Report Georgia

Турецкие войска уничтожили 6 террористов

Турецкие войска уничтожили 6 террористов В результате совместной операции ВВС Турции и Национальной разведывательной организации (MİT) на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК.
Другие страны
1 августа 2020 г. 21:03
Турецкие войска уничтожили 6 террористов

В результате совместной операции ВВС Турции и Национальной разведывательной организации (MİT) на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК.

Как передает Report об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"В ходе совместной операции ВВС Турции и MİT в районе Гара на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК. Террористы нейтрализованы в результате удара ВВС Турции", - говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İraqın şimalında PKK terrorçuları zərərsizləşdirilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался
26 июля 2020 г. 16:34
В Масазыре горит автомобиль
В Масазыре горит автомобиль
26 июля 2020 г. 16:15
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Кто новый министр образования Азербайджана?
Кто новый министр образования Азербайджана?
27 июля 2020 г. 16:29
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
В Баку 4-летний ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипящим молоком
28 июля 2020 г. 09:59
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса
26 июля 2020 г. 15:13
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
СГБ: Распространившиеся в соцсетях новости никак не связаны с дочерью президента
27 июля 2020 г. 18:15

Последние новости

21:28
ВидеоБоец MMA напал на судью Индивидуальные
21:11
В Папуа — Новой Гвинее разбился набитый кокаином самолет Другие страны
21:07
В TikTok отреагировали на угрозы Трампа Другие страны
21:03
Турецкие войска уничтожили 6 террористов Другие страны
20:30
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая Другие страны
20:26
Житель Джалилабада покончил с собой Происшествия
20:20
ФотоМаклеры захватили территорию месторождения и напали на охранников Происшествия
19:42
Шахин Мустафаев провел телефонный разговор с Махмудом Ваези Внешняя политика
19:27
Названо число коронавирусных больных в реанимации Здоровье
19:20
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной В регионе
18:59
"Сабаил" продлил соглашение с двумя футболистами Футбол
18:52
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером" Происшествия
18:38
Минэкологии напомнило о правилах безопасности Экология
18:25
ВидеоШирокомасштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване Армия
18:14
"Сабах" продлил соглашение с Рамилем Шейдаевым Футбол
Вся новостная лента