Турецкие войска уничтожили 6 террористов

В результате совместной операции ВВС Турции и Национальной разведывательной организации (MİT) на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК.

В результате совместной операции ВВС Турции и Национальной разведывательной организации (MİT) на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК.

Как передает Report об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"В ходе совместной операции ВВС Турции и MİT в районе Гара на севере Ирака нейтрализованы шесть террористов РКК. Террористы нейтрализованы в результате удара ВВС Турции", - говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.