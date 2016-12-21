Турецкие военные заявили о контроле за дорогой Эль-Баб - Алеппо

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Отряды оппозиционной "Свободной сирийской армии" при поддержке ВС Турции в ходе операции "Щит Евфрата" взяли под свой контроль автодорогу между городами Алеппо и Эль-Баб на севере Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в заявлении Генштаба Турции.

"В ходе операции по освобождению Эль-Баба от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) силы спецназа ССА при воздушной поддержке взяли под свой контроль дорогу Эль-Баб – Алеппо. За минувшие сутки ВВС Турции нанесли 48 авиаударов в районе Эль-Баба по оборонительным позициям ИГ, складам с оружием, транспортным средствам и штабам, уничтожено 15 террористов", - отмечается в сообщении.