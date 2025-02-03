Турецкие военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную антитеррористическую операцию в Сирии.
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Согласно информации, он был одним из главных организаторов терактов, произошедших в Турции в 2015 году. М.Агджа, который вошел в группировку в 2006 году, обеспечивал поставку взрывчатых веществ и террористов из Сирии для этих терактов.
Отметим, что в течение 2015 года в различных городах Турции было совершено в общей сложности восемь терактов. В результате погибло около 550 человек.