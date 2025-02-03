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Турецкие военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров РКК

Турецкие военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров РКК Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную антитеррористическую операцию в Сирии.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 19:33
Турецкие военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную антитеррористическую операцию в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате операции в районе Айн эль-Араб был ликвидирован Махмуд Агджа, руководитель разведки террористической организации РКК/YPG.

Согласно информации, он был одним из главных организаторов терактов, произошедших в Турции в 2015 году. М.Агджа, который вошел в группировку в 2006 году, обеспечивал поставку взрывчатых веществ и террористов из Сирии для этих терактов.

Отметим, что в течение 2015 года в различных городах Турции было совершено в общей сложности восемь терактов. В результате погибло около 550 человек.

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Версия на английском языке Turkish intel ‘neutralizes’ so-called senior member of terrorist PKK/YPG
Версия на азербайджанском языке Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada yeni əməliyyat keçirib, PKK-nın rəhbərlərindən biri öldürülüb

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