Турецкие военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную антитеррористическую операцию в Сирии.

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) провела очередную антитеррористическую операцию в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате операции в районе Айн эль-Араб был ликвидирован Махмуд Агджа, руководитель разведки террористической организации РКК/YPG.

Согласно информации, он был одним из главных организаторов терактов, произошедших в Турции в 2015 году. М.Агджа, который вошел в группировку в 2006 году, обеспечивал поставку взрывчатых веществ и террористов из Сирии для этих терактов.

Отметим, что в течение 2015 года в различных городах Турции было совершено в общей сложности восемь терактов. В результате погибло около 550 человек.