Турецкие военные очистили от террористов гору в Африне - ВИДЕО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения турецкого спецназа очистили от террористов гору Дармык в сирийском Африне, которая контролировалась ранее курдскими формированиями и использовалась ими для обстрелов приграничного турецкого города Килис, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.
Отмечается, что военнослужащие 57-го батальона спецназа ВС Турции водрузили турецкий флаг на вершине горы.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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