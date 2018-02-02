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    Турецкие военные очистили от террористов гору в Африне - ВИДЕО

    Военнослужащие 57-го батальона спецназа ВС Турции водрузили турецкий флаг на вершине горы

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения турецкого спецназа очистили от террористов гору Дармык в сирийском Африне, которая контролировалась ранее курдскими формированиями и использовалась ими для обстрелов приграничного турецкого города Килис, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

    Отмечается, что военнослужащие 57-го батальона спецназа ВС Турции водрузили турецкий флаг на вершине горы.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

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