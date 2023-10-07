Турецкие военные летчики будут патрулировать небо Румынии

Турецкие военные летчики впервые будут патрулировать воздушное пространство Румынии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении румынского военного ведомства по итогам визита министра национальной обороны страны Анджела Тылвэра в Анкару.
"Анджел Тылвэр дал высокую оценку решению Анкары направить в декабре 2023 года - марте 2024 года отряд ВВС Турции, который будет выполнять на самолетах F-16 под командованием НАТО задачи воздушной полиции с 86-й авиабазы в Фетешть", - указывается в сообщении.
"Задачи воздушной полиции, которые турецкие военные летчики будут впервые выполнять в Румынии, это важная поддержка, которую Турция оказывает для увеличения возможностей по обеспечению безопасности воздушного пространства страны", - сказал Тылвэр.