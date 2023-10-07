Турецкие военные летчики будут патрулировать небо Румынии

Турецкие военные летчики впервые будут патрулировать воздушное пространство Румынии.

Турецкие военные летчики впервые будут патрулировать воздушное пространство Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении румынского военного ведомства по итогам визита министра национальной обороны страны Анджела Тылвэра в Анкару.

"Анджел Тылвэр дал высокую оценку решению Анкары направить в декабре 2023 года - марте 2024 года отряд ВВС Турции, который будет выполнять на самолетах F-16 под командованием НАТО задачи воздушной полиции с 86-й авиабазы в Фетешть", - указывается в сообщении.

"Задачи воздушной полиции, которые турецкие военные летчики будут впервые выполнять в Румынии, это важная поддержка, которую Турция оказывает для увеличения возможностей по обеспечению безопасности воздушного пространства страны", - сказал Тылвэр.