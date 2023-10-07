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Турецкие военные летчики будут патрулировать небо Румынии

Турецкие военные летчики будут патрулировать небо Румынии Турецкие военные летчики впервые будут патрулировать воздушное пространство Румынии.
Другие страны
7 октября 2023 г. 18:50
Турецкие военные летчики будут патрулировать небо Румынии

Турецкие военные летчики впервые будут патрулировать воздушное пространство Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении румынского военного ведомства по итогам визита министра национальной обороны страны Анджела Тылвэра в Анкару.

"Анджел Тылвэр дал высокую оценку решению Анкары направить в декабре 2023 года - марте 2024 года отряд ВВС Турции, который будет выполнять на самолетах F-16 под командованием НАТО задачи воздушной полиции с 86-й авиабазы в Фетешть", - указывается в сообщении.

"Задачи воздушной полиции, которые турецкие военные летчики будут впервые выполнять в Румынии, это важная поддержка, которую Турция оказывает для увеличения возможностей по обеспечению безопасности воздушного пространства страны", - сказал Тылвэр.

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