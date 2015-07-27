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    Турецкие власти усилили меры безопасности в городах и на трассах в связи с риском терактов

    Подобные меры безопасности предприняты в связи с информацией о возможных терактах с применением смертников

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Руководство крупных городов Турции повысило меры безопасности в связи с информацией о возможных терактах с применением смертников, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Ранее в прессу попал документ, инструктирующий сотрудников Управления безопасности Стамбула быть более бдительными.

    В частности, власти не исключают терактов на транспорте, в метро и городских автобусах, нападений на машины сил безопасности, места проживания полицейских. В связи с этим стражам порядка предписано находиться на улицах только в бронежилетах и усилить патрулирование. В Стамбуле в туристических местах и районах массового скопления людей дежурят дополнительные подразделения полиции.

    Некоторое время назад полиция оцепила парк Гези в центре Стамбула в связи с обнаружением подозрительных свертков. Бомбы в них не оказалось. Власти также усилили наблюдение за площадью Таксим, которая является наиболее загруженным местом в городе.

    Похожие меры принимаются и в Анкаре. Внешне обстановка в столице, как и во многих других крупных городах, не отличается от привычной. В центре выставлено несколько дополнительных постов полиции. Периодически по улицам курсируют полицейские машины, следящие за порядком. 

    Принятые меры безопасности не влияют на туристов в городах или в курортных областях. В туристических регионах каких-либо признаков чрезвычайной ситуации нет. 

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