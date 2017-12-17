Турецкие СМИ: Глава ИГИЛ находится на одной из военных баз США в Сирии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Турецкое издание Yeni Şafak сообщает со ссылкой на источники, что глава террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в настоящий момент находится на военной базе США в Сирии.

Как передает Report, его захватили в Ираке, после чего отправили на американскую базу в Рас-эль-Айне.

Оттуда его перевезли на другую военную базу США в Хасеке-Румейлан.

Отмечается, что во время захвата главаря ИГИЛ ранили в ногу.

По словам собеседника, вместе с аль-Багдади были захвачены ещё семь командиров боевиков.

В июне в Минобороны России заявили, что аль-Багдади мог погибнуть в результате удара российских ВКС 28 мая близ Ракки.