Турецкие СМИ: Глава ИГИЛ находится на одной из военных баз США в Сирии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Турецкое издание Yeni Şafak сообщает со ссылкой на источники, что глава террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в настоящий момент находится на военной базе США в Сирии.
Как передает Report, его захватили в Ираке, после чего отправили на американскую базу в Рас-эль-Айне.
Оттуда его перевезли на другую военную базу США в Хасеке-Румейлан.
Отмечается, что во время захвата главаря ИГИЛ ранили в ногу.
По словам собеседника, вместе с аль-Багдади были захвачены ещё семь командиров боевиков.
В июне в Минобороны России заявили, что аль-Багдади мог погибнуть в результате удара российских ВКС 28 мая близ Ракки.
News DepartmentАвтор новости
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