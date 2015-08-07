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    ​Турецкие силы безопасности провели в Анкаре рейд против РПК

    Отряды Регионального командования жандармерии Анкары провели одновременные рейды в пяти разных местах

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Турецкие силы безопасности провели антитеррористическую операцию в Анкаре против представителей "Рабочей партии Курдистана" (РПК) ранним утром в пятницу, сообщает Report со ссылкой на Анадолу.

    Согласно полицейским источникам, отряды Регионального командования жандармерии Анкары провели одновременные рейды в пяти разных местах, нацеленные на "городскую организацию РПК", которая включена в список террористических структур Турции, США и ЕС.

    Пятничные рейды последовали после волны похожих контртеррористических операций стамбульской полиции в четверг в районе Умранийе против сторонников "Исламского государства" (ИГ), РПК и Революционной народно-освободительной партии-фронта. Отмечается, что в среду полиция обезвредила бомбу в стамбульском районе Окмейдани.

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