​Турецкие силы безопасности провели в Анкаре рейд против РПК

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Турецкие силы безопасности провели антитеррористическую операцию в Анкаре против представителей "Рабочей партии Курдистана" (РПК) ранним утром в пятницу, сообщает Report со ссылкой на Анадолу.

Согласно полицейским источникам, отряды Регионального командования жандармерии Анкары провели одновременные рейды в пяти разных местах, нацеленные на "городскую организацию РПК", которая включена в список террористических структур Турции, США и ЕС.

Пятничные рейды последовали после волны похожих контртеррористических операций стамбульской полиции в четверг в районе Умранийе против сторонников "Исламского государства" (ИГ), РПК и Революционной народно-освободительной партии-фронта. Отмечается, что в среду полиция обезвредила бомбу в стамбульском районе Окмейдани.