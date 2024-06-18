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Турецкие и грузинские болельщики подрались перед началом матча ЕВРО-24

Турецкие и грузинские болельщики подрались перед началом матча ЕВРО-24 Болельщики сборных Грузии и Турции устроили драку на стадионе перед началом матча чемпионата Европы по футболу в Дортмунде.
Другие страны
18 июня 2024 г. 19:55
Турецкие и грузинские болельщики подрались перед началом матча ЕВРО-24

Болельщики сборных Грузии и Турции устроили драку на стадионе перед началом матча чемпионата Европы по футболу в Дортмунде.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Сектор с турецкими болельщиками располагается за воротами. На углу рядом с ним находятся болельщики сборной Грузии. Часть болельщиков спрыгнули со своих мест и устроили потасовку. Также обе стороны бросали посторонние предметы с одного сектора на другой.

Встреча первого тура группового этапа пройдет в Дортмунде и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Сборная Грузии впервые прошла в финальную часть чемпионата Европы.

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