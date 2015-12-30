Турецкие хакеры заявили о подготовке кибератак на российские сайты

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Турецкая хакерская группа Ayyıldız заявила о взломе сайта хакерской группы Anonymous и о подготовке кибератак на российские сайты, сообщает Report со ссылкой на газету Аksam.

Хакеры из группы Anonymous на прошлой неделе объявили о запуске крупномасштабной кампании по кибервойне против турецкого правительства, обвинив его в поддержке террористической группировки "Исламское государство". Представитель Anonymous предупредил, "если Турция не прекратит поддерживать ИГ", ее участники продолжат атаки на турецкий интернет, серверы, банки, правительственные сайты, а затем на аэропорты и военные объекты Турции.

Издание сообщает, что накануне на сайте Anonymous якобы появилась надпись "Вы атакованы киберармией Ayyıldız", турецкий флаг и изображение основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

"Мы преподали урок тем, кто хочет унизить турецкое государство. На очереди - Россия", - говорит лидер группы Ayyıldız, который называет себя Джеткан Бир Яфес.