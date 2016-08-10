Турецкие атташе в Греции бежали в Европу после попытки переворота

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Двое турецких военных атташе в Греции вместе со своими семьями бежали в Европу через несколько дней после попытки переворота в Турции.

Как передает Report, об этом сообщил греческий сайт военной информации Onalert.gr со ссылкой на собственные источники.

По информации портала, оба дипломата, работавшие атташе в посольстве Турции в Афинах, предположительно, отправились в Италию. Сбежавшими числятся атташе ВС Турции полковник Ильхан Яшитлы и военно-морской атташе Халис Тундж.

Отмечается, что об отсутствии дипломатов стало известно не сразу, а только после того, как они несколько раз пропустили официальные мероприятия. Согласно источникам, на прошлой неделе беглецы сели на паром до Италии. Турция аннулировала их дипломатические паспорта 7 августа.