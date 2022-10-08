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Турецкая военная база в Ираке подверглась ракетной атаке

Турецкая военная база в Ираке подверглась ракетной атаке Турецкая военная база, расположенная на севере Ирака в субботу была атакована тремя реактивными снарядами.
Другие страны
8 октября 2022 г. 23:43
Турецкая военная база в Ираке подверглась ракетной атаке

Турецкая военная база, расположенная на севере Ирака в субботу была атакована тремя реактивными снарядами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал Shafak News.

По данным представителя местного управления безопасности, по турецкой базе Зликан, расположенной в районе Башика северо-восточнее города Мосул, было выпущено три ракеты. Указывается, что "две из них упали в непосредственной близости от лагеря турецких сил, третья - у подножия прилегающей к базе горы".

Отряды иракских сил безопасности приступили к операции по обнаружению места расположения пусковой установки и поимки преступников, осуществивших запуск снарядов по турецкому военному объекту.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin İraqdakı hərbi bazası raket hücumuna məruz qalıb

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